Eis: 3 jaar cel tegen inbreker die in Apeldoorn opvallend veel sporen achterliet

Een inbreker die dit jaar actief is geweest in Apeldoorn liet opvallend veel sporen achter in de huizen die hij binnendrong. Niet alleen bloedsporen en speeksel op een leeggedronken bierfles, maar ook schoenen en een jas bleven achter. Het DNA dat van alles is veiliggesteld wees allemaal naar T.P., die geen vaste woonplaats heeft. Het Openbaar Ministerie eiste drie jaar cel tegen hem.

Bij de politie heeft de dertigjarige P. zich grotendeels op zijn zwijgrecht beroepen, en hij verkoos ervoor in zijn cel in Arnhem te blijven als zijn zaak voor de rechtbank in Zutphen wordt behandeld. Daardoor blijft het een raadsel waarom hij zo onvoorzichtig is geweest, hij moet soms op kousenvoeten de plaatsen delict hebben verlaten.

Ruit ingeslagen

De reeks van vijf inbraken en twee pogingen daartoe begon op 25 januari. Een bewoner van de Soerenseweg zag bij thuiskomst in de avond dat een ruit was ingeslagen en de voordeur openstond. Hij mist kledingstukken (allemaal merkartikelen), en electronica zoals Notebooks. In de kledingkast stond een paar schoenen dat niet van hem was.

Vier dagen erna keek de zoon van bewoners aan de Fuutweg in zijn slaapkamer op van zijn laptop en zag ineens een man in de kamer, die via een op een kier staande balkondeur binnen moet zijn gekomen. De vrouw des huizes heeft de man ook beneden gezien, toen de insluiper onverrichterzake via de voordeur het hazenpad koos, zijn schoenen naar achterlatend.

Via kelderraam

Bewoners van een huis aan de Oranjestraat in Apeldoorn ontdekten op 2 februari bij thuiskomst dat er was ingebroken, waarschijnlijk via een kelderraam. De hele woning was overhoop gehaald, de lijst met vermiste spullen is aanzienlijk. Veel sieraden, maar ook kleding en schoenen. Op de kapstok hing een witte jas die niet van hen was. Op vergelijkbare wijze heeft de dief in april toegeslagen aan de Gruttersdreef en de Goudsmidshoeve. In de laatste woning verdwenen behalve sieraden met emotionele waarde ook een laptop met dierbare fotó’s.

Op de Snijdersplaats is in februari bij twee woningen een grote steen door de ruiten gegooid. Van een van de woningen was de bewoner overleden, maar er lagen nog wel spullen, die de dief kennelijk kon gebruiken.

Kledingbakken

Het DNA dat overal is aangetroffen schreeuwt wel om een verklaring, stelde de officier van justitie. En die heeft P. bij de politie niet echt gegeven. Hij zei alleen dat hij geregeld kleding van zichzelf in bakken bij een supermarkt dumpte, en dat er mensen zijn die daarin gaan vissen.

Zijn advocaat wees erop dat het aangetroffen DNA op verplaatsbare voorwerpen heeft gezeten, met andere woorden: die dingen kunnen ook door anderen zijn achtergelaten. Behalve in de gevallen van de Snijdersplaats is er geen ander bewijs wat haar betreft.

De uit Polen afkomstige man is niet eerder veroordeeld voor diefstallen. Bij de reclassering heeft hij gezegd geen hulp nodig te hebben en het allemaal zelf wel aan kan.