Eis: tien jaar cel tegen Lamberta uit Apeldoorn voor doodsteken van haar man

De officier van justitie eist tien jaar cel tegen Lamberta de V. uit Apeldoorn voor doodslag op haar man. Zij zou in juni vorig jaar haar partner hebben doodgestoken met een mes. Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt. Dat gebeurde in het huis waar ze samen woonden. De V. stond vandaag voor de rechter in Zutphen.