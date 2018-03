Eis: werkstraf voor Apeldoornse kok die minderjarige werknemer misbruikte

Rob P. gaf tijdens de zitting in Zutphen dinsdagochtend meerdere keren toe dat hij over de schreef is gegaan. Wat in zijn ogen begon als het idee van 'goede maatjes' zijn, ontaarde tussen oktober 2016 en mei 2017 in een nachtmerrie voor twee jonge werknemers. Een van hen, een 16-jarige Apeldoornse jongen, kwam als leerling-kok in opleiding bij het restaurant van de verdachte. ,,Ik bracht hem het vak van chef-kok bij, ik begeleide en beoordeelde hem ook. We hadden een goede band, deelden de interesse voor motoren en brommers, ik dacht dat hij een maatje van me was. Maar daarbij heb ik mijn leeftijd en het feit dat ik begeleider was, uit het oog verloren.''