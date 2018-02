EK Indoor Atletiek en WK Dames Volleybal in Gelderland?

Gelderland probeert twee internationale sportevenementen naar de provincie te halen: het EK Indoor atletiek in 2021 en het WK Damesvolleybal inclusief WK zitvolleybal in 2022. Voor het atletiekevenement is het Omnisport in Apeldoorn de enige geschikte accommodatie. De Atletiekunie en de Nederlandse Volleybalbond dingen via een bid mee naar de toewijzing van de sportevenementen.