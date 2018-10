El Poncho teistert Apeldoorn centrum met nieuwe tags

Het centrum van Apeldoorn wordt geteisterd door een graffiti-spuiter die overal de tag El Poncho achterlaat. Deze handtekening komt al veel langer voor in Apeldoorn, maar de laatste weken duikt hij overal in de binnenstad op. Onder meer rond het Brinkpark, op de Stationsstraat en Hoofdstraat is het 'raak'.

Bij de gemeente zijn in 2018 tot nu toe 20 meldingen van graffiti-overlast binnengekomen. Dat is niet uitzonderlijk, want over 2017 kwam de tellen op 25 meldingen uit. Het kost de gemeente 83,50 euro (exclusief btw) om een graffiti te verwijderen, zegt gemeentelijk woordvoerster Esther Naber.

Vernieling

De politie heeft geen 100 procent betrouwbare cijfers, laat Jacqueline Rustidge van de afdeling communicatie weten. Dat komt mede doordat het woord graffiti op verschillende manieren wordt geschreven. ,,Daarnaast is er geen incidentcode graffiti'', aldus Rustidge. ,,Het valt onder vernieling.'' In 2017 kwamen 39 Apeldoornse meldingen van vernieling, waarin het woord graffiti voorkomt, bij de politie binnen. In 2018 staat de teller op 29.

De politie heeft in Apeldoorn geen specialisten die zich op graffiti richten. ,,Onze mensen zijn tijdens de dagelijkse werkzaamheden scherp op alle vernielingen, dus ook graffiti'', meldt Rustidge.

De gemeente verwijdert in principe alleen graffiti in de openbare ruimte, of op gemeentelijke eigendommen, legt Esther Naber uit. ,,Dit doen we binnen een werkdag na melding. Aanstootgevende leuzen worden binnen een uur verwijderd. Alleen in uitzonderlijke gevallen doen we dit ook als het om graffiti op particulier eigendom gaat. Dit komt gelukkig slechts incidenteel voor.''

Onveiliger

De meest recente tags van El Poncho staan op particulier eigendom, met name op panden waar geen huurder in zit. Voor de gemeente is het van belang dat eigenaren in deze hun verantwoordelijkheid nemen. ,,Wanneer er veel graffiti in een stad is blijkt dat bewoners zich onveiliger voelen'', zegt Naber. ,,Het kan leiden tot verloedering van het straatbeeld. Daarom verwijderen we graffiti op gemeentelijke eigendommen altijd.''

Naber wijst er op dat Apeldoorn een aantallen aangewezen plekken heeft waar het is toegestaan om graffiti te spuiten, zoals een speciale muur in het Mheenpark.

Volledig scherm El Poncho op het oude pand van Centraal Beheer © Jeroen Pol

Volledig scherm El Poncho op de deuren van de voormalige discotheek Paddock aan de Brinklaan. © Jeroen Pol

Volledig scherm El Poncho aan de Rustenburgstraat. © Jeroen Pol

Volledig scherm El Poncho aan de Helfrichstraat. © Jeroen Pol

Volledig scherm El Poncho aan de Paslaan. © Jeroen Pol

Volledig scherm El Poncho aan de Stationsstraat. © Jeroen Pol