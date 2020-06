Elbert ving al duizenden mollen, maar deze bijzondere mol leidde tot euforie: ‘Krijgt een mooi plekje thuis’

Sneller vergunning voor kleiner bouwplan in Apeldoorn - ook goedkoper?

6:00 Een vergunning krijgen voor een bouwplan gaat vanaf volgend jaar in Apeldoorn sneller, in sommige gevallen. Dat verwacht de gemeente in elk geval, omdat minder vaak een speciale commissie de plannen gaat toetsen. De vraag is nog of een vergunningprocedure daardoor ook goedkoper wordt.