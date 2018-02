Elektrisch 'OV' van start in noord-Apeldoorn

De mooiste nieuwsfoto van Gelderland? Dat bepaal jij

22 februari Lezers van de Stentor bepalen wie in 2017 de mooiste, beste, meest onroerende of opmerkelijkste foto heeft gemaakt in de provincie Gelderland. 45 fotografen stuurden 358 foto's in die betrekking hebben op het nieuws in deze provincie. 30 van deze foto's dingen mee naar de titel Gelders Nieuwsfoto 2017. Onder de stemmers verloten we een Canon EOS D1300 D met toebehoren.