Elektrische auto? Zoveel laadpunten staan er in jouw gemeente

Het aantal elektrische auto's is in de afgelopen vier jaar ook flink gestegen, tot ruim 132 duizend. Het gaat om volledig elektrische auto's, de plug-in hybrides. De overheid wil dat over twee jaar minimaal tien procent van de verkochte auto's elektrisch is, maar die doelstelling is nog ver weg. Vorig jaar had slechts 2,7 procent van de verkochte auto's een stekker.