Elf tips uit de regio: van kastelen tot speelgoed

Kastelen bezoeken. Dat is de oproep van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) aan buitenlandse toeristen. Niet allemaal naar Amsterdam, maar de provincie in op zoek naar een stukje cultuur. Natuurlijk is het bezoeken van kastelen ook voor Nederlanders een aanrader. Wij zetten vijf interessante locaties uit de regio voor je op een rij.

1. Kasteel het Nijenhuis

Kasteel het Nijenhuis is gelegen tussen de dorpen Heino en Wijhe. Het kasteel is onderdeel van Museum de Fundatie in Zwolle. In 2004 werd het kasteel gerenoveerd en sindsdien kan het publiek er een kijkje nemen. Belangrijk onderdeel van Kasteel het Nijenhuis is de beeldentuin. Ruim 90 beelden uit verschillende collecties worden getoond op 4,5 hectare siertuin, grasvelden en bosgebied. Met een toegangsbewijs voor het kasteel kun je eveneens de tuin bezoeken.

2. Paleis Het Loo

Paleis Het Loo ligt in Apeldoorn en is een voormalig koninklijk paleis. Sinds het in 1984 is gerestaureerd is het open voor publiek. Het paleis en de tuinen zijn 300 jaar oud. Een mooi stukje historie natuurlijk, maar binnenkort gaat het paleis op de schop. Je hebt daardoor nog maar een paar maanden de tijd om het paleis te bezoeken, want aan het begin van het nieuwe jaar gaat het dicht. 'Nou ja, dan ga ik de week daarna wel', zou je denken. Maar dan kom je bedrogen uit. De verwachting is namelijk dat het paleis pas weer halverwege 2021 opengaat.

Volledig scherm Paleis Het Loo

3. Kasteel Cannenburch

Dit 16e-eeuwse kasteel ligt in Vaassen. Het kasteel is te bekijken voor het grote publiek en te gebruiken als locatie voor evenementen. Ook kun je er je sprookjeshuwelijk laten plaatsvinden. Naast dat je het kasteel kunt bezoeken is op het terrein ook het zogeheten bouwhuis te bekijken. Hierin kan men zien hoe het personeel van Cannenburch leefde. Als je dat aan het bekijken bent, zou het zomaar kunnen zijn dat er allemaal spelende kinderen om je heen rennen. Dit kasteel wordt namelijk ook gebruikt voor het geven van kinderfeestjes.

Volledig scherm Kasteel Cannenburch.

4. Kasteel Ruurlo

Dit kasteel bestaat al zo'n 700 jaar, maar het is nog niet zo lang open voor het publiek. Dit gebeurde pas afgelopen zomer. Het kasteel wordt omringd door Engelse landschapstuinen. In het kasteel staat het leven en werk van kunstschilder Carel Willink centraal. Het kasteel ligt in de buurt van het dorp Ruurlo en is zes dagen in de week geopend. Genoeg kansen dus om het te bezoeken.

Volledig scherm Kasteel Ruurlo © Vrij

5. Jachthuis Sint-Hubertus

Jachthuis Sint Hubertus ligt vlakbij Hoenderloo en is het voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller. De grote toren bij het jachthuis is niet te missen en zorgt ervoor dat je een mooi uitzicht hebt op de omgeving. Mocht je besluiten om hier een kijkje te willen nemen, dan is het belangrijk om te weten dat het jachthuis niet altijd open is voor publiek. Om een rondleiding te kunnen volgen moet er eerst gereserveerd worden.

Volledig scherm Jachthuis Sint-Hubertus © de Stentor

Even wat anders

Mocht je de kastelen zat zijn, dan valt er natuurlijk nog meer te beleven in de regio. Ook hier zetten wij een aantal tips voor je op een rijtje:

1. Orchideeënhoeve

Je kunt een kijkje nemen bij de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Neem hiervoor wel even de tijd, want er is genoeg te zien. Je kunt door het amazone regenwoud lopen, je laten begroeten door gekleurde papegaaitjes in de Lorituin of de Vlinder Vallei, de grootste vlindertuin van Europa, aanschouwen.

2. O penluchtmuseum

Altijd al eens een openluchtmuseum willen bezoeken? Dan is Museum Schokland in de Noordoostpolder wellicht iets voor jou. Dit museum richt zich op de geschiedenis van het voormalige eiland Schokland en op de rest van de polder dat dit jaar 75 jaar bestaat.

3. Dolfinarium

Ben je toch meer een dierenliefhebber, dan is het Dolfinarium in Harderwijk een aanrader. Het is het enige dolfinarium in Nederland, het is het grootste zeezoogdierenpark van Europa en het trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers.

Volledig scherm Dolfijnen © ANP / Koen van Weel

4. Oostvaardersplassen

Een uitstapje in de natuur is snel gevonden. Bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen. Zij vormen een natuurgebied tussen Almere en Lelystad in de provincie Flevoland. Het gebied is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders. Er zijn hier diverse activiteiten te volgen, zoals rondritten of een fotosafari. Daarnaast zijn er vele wandelroutes om te lopen.

5. Terug in de tijd

Je kunt ook terug in de tijd gaan en je jeugdjaren herbeleven in het Speelgoedmuseum in Deventer. Het bezit een grote collectie speelgoed uit het verre en recente verleden. Dit is ook een leuke locatie om de kinderen mee naartoe te nemen. Dan kunnen zij ook zien met welk speelgoed jij vroeger de vrije dagen door moest komen.

6. Bakken

Ondanks het regenachtige weer van de laatste dagen toch nog een keertje kunnen bakken? Misschien is een bezoek aan Het Bakkerijmuseum dan wel wat voor jou. De bakkerij in het museum is 150 jaar oud. Je kunt hierin een kijkje nemen in het leven van de bakker van vroeger en nu. Daarnaast kunnen kinderen op zaterdagochtend onder begeleiding van de bakker hun eigen koek bakken. Er valt dus ook nog wat te proeven.