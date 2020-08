Eline (28) uit Apeldoorn heeft zich al neergelegd bij de dood: ‘Maar op deze manier hoop ik mijn lotgenoten nog een mooi leven te bezorgen’

Bijna verdronken Apeldoorn­se zoekt redders voor dankbetui­ging: ‘Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had’

25 augustus Het scheelde maar een haar of ze was verdronken. In dat volle besef wil Milly Peters (64) dolgraag in contact komen met de omstanders die haar en haar hond Juno afgelopen juni uit het Apeldoorns Kanaal visten. Om ze uit de grond van haar hart te bedanken. ,,Hopelijk helpt het ook om om deze vreselijke ervaring te kunnen verwerken.’’