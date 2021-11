Elise werd uitgesloten bij de Jehova’s Getuigen en verloor het contact met haar dierbaren: ‘Ik besta niet meer voor mijn familie’

Video Wil is 97 jaar en staat nog wekelijks op de Apeldoorn­se tennisbaan: wat is zijn geheim?

Het geheim van gezond oud worden? Blijven bewegen, altijd. Dat zegt de 97-jarige Wil Pieete en hij kan het weten. Hij slaat nog wekelijks een balletje bij Quick in Apeldoorn en is misschien wel de oudste tennisser van Nederland. Al gaat het hem niet om records. ,,Bewegen zolang het kan, dat is het belangrijkste.”

10 november