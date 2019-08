Elk weekend twee keer van Enkhuizen naar Beekbergen: ‘Want je wilt het beste voor je kind’

Bakkerij van der Wal Jolink Apeldoorn definitief failliet: winkels blijven voorlopig open

13 augustus Dinsdag 13 augustus 2019. De dag dat de rechtbank Zutphen het faillissement uitspreekt over de vermaarde Apeldoornse bakkerijketen Van der Wal Jolink. Na ruim 108 jaar valt het doek. Geen verrassing, want eigenaar Peter van der Wal had het faillissement vorige week zelf aangevraagd. Het geld was gewoonweg op. De grote vraag: komt er een doorstart?