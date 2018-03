Ellen stemt in Apeldoorn als eerste

In stationsgebouw Statie is voor de gelegenheid een stembureau ingericht. Bedrijfsleider Bob van der Klij is daar erg blij mee. ,,We zijn nu ruim drie maanden open en dan is dit erg goed voor onze naamsbekendheid. We hebben al behoorlijk wat gasten, maar nog lang niet iedereen weet dat Apeldoorn weer een stationsrestauratie krijgt. Toen de gemeente vroeg of er hier gestemd kon worden hoefden we niet lang na te denken.''

Ine Nijmeijer is een van de drie leden van het stembureau. ,,De laatste keer dat we hier zaten was e ruimte helemaal leeg'', herinnert ze zich. ,,Om 11 uur kwamen ze toen een straalkacheltje brengen tegen de koude. De opkomst was toen ook best goed, maar dit is een stuk leuker. We hebben net heerlijke koffie gekregen, alles is uitstekend geregeld. Ik had niet verwacht dat het meteen zo druk zou zijn.''