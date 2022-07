Elvis-dominee gaat zingend voor tijdens speciale dienst in Hoog Soeren

Oppositie eist ophelde­ring burgemees­ter Apeldoorn over schrappen oefenduels GA Eagles

Meer duidelijkheid over het verbod op de oefenwedstrijden van Go Ahead Eagles bij voetbalclub WWNA in Apeldoorn. Dat is de reden dat fracties WijApeldoorn en GB-Apeldoorn schriftelijke vragen hebben gesteld aan burgemeester Ton Heerts.

6:00