Emigreren? Volkert van der Graaf woont ‘gewoon’ in Apeldoorn en Harderwijk

Vanaf Tweede Kerstdag tot en met Oudjaarsdag presenteren we elke dag de beste verhalen die wij bij de Stentor in 2019 maakten. Geselecteerd door de redactie: de 19 beste verhalen van 2019. Vandaag het verhaal van Volkert van der Graaf, die nog altijd in Nederland woont.



Volkert van der Graaf, de bekendste moordenaar van Nederland, is nog ‘gewoon’ in Apeldoorn en Harderwijk. Hij sprak een jaar geleden zijn wens uit om te emigreren, maar daar is niets van terechtgekomen. Verhuist de moordenaar van Pim Fortuyn alsnog naar het buitenland, zoals hij de rechter voorspiegelde? Op zoek naar Volkert van der Graaf...