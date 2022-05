Emoties in Apeldoorns buurtje bij opruimen verloederde tuinen: ‘Dit zorgt voor verbroedering’

Woningen in Apeldoorn geteisterd door smerige en koude problemen: 'Dit is niet leuk meer’

Schimmelwoningen van woningcorporatie De Goede Woning zijn in nog veel meer Apeldoornse wijken een hoofdpijndossier. Behalve de Metaalbuurt worden ook de Vogelbuurt in Zuid en de Schildersbuurt in Orden geteisterd door schimmel-, vocht- en tochtproblemen. ,,Ik slaap met een muts op, anders is het ijskoud.”

25 februari