Emoties laaien hoog op over fietssnelweg tussen Apeldoorn en Epe

Of het eerste deel van de miljoenen euro’s kostende verbinding helemaal over het ‘treinbaanpad’ tussen Apeldoorn en Vaassen moet gaan, of dat een aftakking naar het Apeldoorns Kanaal beter is, daarover moet de knoop nog worden doorgehakt. Omwonenden kregen gisteren tijdens een informatiebijeenkomst tekst en uitleg over beide varianten. Met een vergelijkbare bijeenkomst morgenmiddag (17.00 - 20.00 uur) in de De Hezebrink in Emst nog op stapel, zijn de emoties niet van de lucht.