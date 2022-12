Emoties na overval op tankstation in Apeldoorn, politie jaagt op dader: ‘Speld in hooiberg’

Er is zaterdagavond een overval gepleegd op Tankstation de Haan in Apeldoorn. De politie is op zoek naar een dader in donkere kleding.

De overval in Tankstation de Haan gebeurde rond 18.15 uur. Een man gekleed in donkere kleren stapte binnen. Op dat moment was daar een jong meisje aan het werk. Zij schrok zich rot van het onaangename bezoek. Na de overval verliet de man al lopend het tankstation. Wat hij heeft meegenomen, is niet bekend.

De politie, die meteen op de melding af kwam, heeft het terrein met linten afgezet en verklaringen afgenomen bij het meisje, de manager en getuigen. De getuigen hebben de overvaller richting het tankstation zien lopen. De man had zich verdacht gedragen. Dat gaf de getuigen geen goed gevoel. Dat foute gevoel bleek juist.

Vriendin ongerust

Het meisje dat op dat moment werkzaam was, is door het incident hevig overstuur geraakt. Een vriendin van het meisje kwam even later langs om te zien wat er precies was gebeurd. Bij het lint vertelde ze de agenten dat ze had gehoord over de overval en geen contact met haar vriendin kon krijgen. Ze maakte zich enorm ongerust.

De agenten hebben het meisje naar buiten laten gaan. Daar vielen beide vriendinnen elkaar geëmotioneerd in de armen. De emoties werden meteen met een sigaretje weg gerookt. De manager van het tankstation wilde over de overval verder niks zeggen.

Dader spoorloos

Volgens de politie is het gezien de ligging van het tankstation dat midden in een woonwijk ligt, onmogelijk om de dader te vinden. ,,Het is zoeken naar een speld in een hooiberg’’, laat een agent weten. ,,We hopen dat we na het bestuderen van beeldmateriaal de identiteit van de man kunnen vaststellen.

Het is de zoveelste overval in korte tijd in Apeldoorn. Eerder werd een tankstation aan de Laan van de Mensenrechten belaagd, een filiaal van het drogisterijketen en een supermarkt.

