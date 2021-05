En toen opeens... was het eindelijk stil rond het ziekenhuis in Apeldoorn

video De flexwerk­plek­ken van Sam (40) uit Klarenbeek ademen luxe: ‘Dit heb je nog nooit gezien’

11 mei De Klarenbeekse ondernemer Sam Verwaijen (40) deed in trendsettende kantoorconcepten. Én in evenementen; corporate top 100-bedrijven kwamen graag bij hem over de vloer. Maar die events zijn voorbij. Een week nadat corona vorig jaar de economie in pauzestand zette, gooide hij het roer om en focuste Verwaijen zich op het ‘kantoor 7.0'. ,,Mindblowing”, volgens hemzelf. Klarenbeek is zijn visitekaartje en klaar. Apeldoorn ook. Arnhem en Spijkenisse komen er aan.