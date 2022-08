En weer is er een demonstratie op een viaduct over de A50, maar zijn dit eigenlijk wel boeren?

MET VIDEO Histori­sche schoor­steen dreigt uit tuin van Pierre en Marianne te verdwijnen: ‘Restaura­tie gigantisch duur’

Dreigt een van de drie overgebleven fabrieksschoorstenen in Apeldoorn te verdwijnen? Bij Pierre en Marianne Reijerman staat ’ie midden in de tuin, maar de ‘versiering’ raakt in verval. Voor restauratie is nog ruim 12.000 euro nodig. ,,We hebben eens een autoband erin gegooid. Ging de zwarte rook over de brandweerkazerne. Vonden ze niet zo leuk...”

