Ene annulering na de andere bij Pitch & Putt op Bussloo: ‘Wat een tranendal, dit doet zó veel pijn’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Enorme piek aan besmettin­gen op Urk, ook in rest van Flevoland gaat het slecht

Het aantal besmettingen in Oost-Nederland blijft flink toenemen. In de regio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland werden de afgelopen dag in totaal 1243 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat zijn er 48 meer dan een dag eerder. Vooral in Flevoland is een forse toename te zien, met Urk als absolute uitschieter.

5 november