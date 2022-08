Energiecrisis raakt Veluwse stoomtrein: gulzige locomotief krijgt mondjesmaat kolen gevoerd

Het parkeerterrein bij station Beekbergen/Lieren staat deze donderdagmiddag vol. Bewijs dat de stoomtrein een populair dagje uit is in het vakantieseizoen. Hoewel, nuanceert Ton Bultman namens de VSM, het de afgelopen tijd wel anders was. Toen de mussen spreekwoordelijk met de pootjes omhoog vielen was het hier een stuk rustiger. ,,Wij zijn in de vakantie een impulsactiviteit. Als mensen zeggen: ‘Wat gaan we doen vandaag?’’’ Met tropische temperaturen wint het zwembad.