Enkele honderden mensen bij demonstratie in Apeldoorn, veel politie, sfeer gemoedelijk

UPDATE + VIDEODe politie is flink op de been in Apeldoorn, om te kunnen ingrijpen bij mogelijke ongeregeldheden. Bij alle op- en afritten van snelwegen wordt verkeer dat de stad in komt gecontroleerd. In de gehele bebouwde kom van Apeldoorn, met uitzondering van de dorpen, geldt een noodverordening bovenop een noodbevel en een aanwijzingsbesluit.

Vanmiddag staat een zogenoemd koffiedrink-evenement op het Zwitsalterrein gepland als protest tegen de coronamaatregelen. Dat zou volgens de oorspronkelijke oproep tussen 14 en 16 uur zijn. Vorige week mondden dergelijke evenementen uit in rellen in Amsterdam en Eindhoven. Op het Zwitsalterrein zijn rond 14.15 uur enkele honderden mensen aanwezig. De sfeer is gemoedelijk, wel valt op dat weinig mensen zich aan de coronaregels houden.

Het noodbevel en het afwijzingsbesluit betekenen dat de politie bij alle toegangswegen tot Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren. Dat gebeurt zondagmiddag dus ook. Daarnaast kunnen personen die geen geldige reden hebben om in de stad te verblijven, verplicht worden te vertrekken. Het noodbevel is om 10.15 uur ingegaan. Hoe lang het van kracht blijft maakt de gemeente later bekend.

Politie rekent op rustige middag

De ochtend is rustig verlopen in de stad. Op het Zwitsalterrein, waar het beoogde koffiedrink-evenement staat gepland, bleef het lang leeg. Aan het begin van de middag kwam er wel behoorlijk wat politie naartoe.

De politie meldde om 13.30 uur dat ze ervan uitgaat dat alles kalm blijft. ‘We rekenen op een rustige middag en een rustige demonstratie. Om dat zo te houden zijn we met veel collega’s in de stad en houden we een oogje in het zeil.’

Noodbevel is aanscherping

Het uitvaardigen van het noodbevel en het gewijzigde aanwijzingsbesluit is een aanvulling op de noodverordening en aanwijzingsbesluit zoals die gisteren om 21.00 uur is in gegaan en tot maandagochtend 1 februari 04.30 uur geldt.

Een burgemeester mag bij ernstig vandalisme en rellen, of vrees voor ernstig vandalisme en rellen een noodbevel afkondigen. Dat staat in Artikel 175 van de Gemeentewet. De burgemeester is bevoegd om alle bevelen te geven die nodig zijn om gevaar te beperken en de openbare orde te handhaven.

Bij de Politieacademie aan de Arnhemseweg verzamelden de politie-eenheden zich vanochtend; er stonden ongeveer dertig ME-bussen. Apeldoorn hoopt zo goed voorbereid te zijn op eventuele relschoppers.

