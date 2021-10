Enorme belangstelling voor wonen in dit bijzondere gebouw in Apeldoorn: ‘Aan overbieden doen we niet’

Teruglezen liveblog Heino verslaat Rohda Raalte en klimt naar koppositie, ook Go Ahead Kampen, Batavia’90 en CSV Apeldoorn doen goede zaken

23 oktober Ook zonder voetbal in de Jack’s League, Derde Divisie en Hoofdklasse viel er zaterdag genoeg te genieten op de amateurvelden. Zo speelde Go Ahead Kampen op eigen veld de kraker tegen DZC’68. De Kampenaren kwamen weliswaar op achterstand, maar stapten uiteindelijk alsnog als winnaar van het veld. In dezelfde competitie – 1D – won CSV Apeldoorn van DOS Kampen, waardoor Go Ahead Kampen en de ploeg uit Apeldoorn gezamenlijk aan kop gaan. In 1E veroverde Heino dankzij een zege in de Sallandse derby de koppositie. Ook Hatto Heim en Batavia’90 boekten belangrijke driepunters. Lees en kijk alles nog eens rustig terug in onderstaand liveblog.