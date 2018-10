Enorme knal bij inbraak Het Harnas Juweliers in Apeldoorn

Ze veroorzaakten veel lawaai zondagnacht, de twee inbrekers die de glazen deur en het ijzeren rolhek van juwelier Het Harnas aan de Korenstraat in Apeldoorn vernielden om binnen te komen. Hoe ze het hebben gedaan, is voor eigenaresse Belita van Zelst een raadsel. „De schade is enorm.”

Van Zelst woont vlakbij haar zaak en stond binnen enkele minuten nadat het inbraakalarm afging al in de winkelruimte, vertelt ze. „Toen waren de daders er al vandoor. Met een scooter of iets dergelijks, ze waren ontzettend snel. Ze hebben de vitrines kapotgeslagen en vervolgens veel spullen weggenomen. De pui is ontzet om binnen te komen. Hoe ze dat deden, weet ik niet. Het hoort niet te kunnen, maar het lukte ze toch.”

Schade

Volgens de politie heeft 's nachts rond 3.20 uur een enorme knal geklonken in de Korenstraat. Toen agenten bij de juwelier aankwamen, waren de inbrekers al gevlucht richting de Asselsestraat. Dat deden ze op een (motor)scooter met een groot windscherm. Ze waren donker gekleed en de bestuurder droeg een donkere helm. Onbekend is of de bijrijder ook een helm droeg. Van Zelst: „De schade loopt op tot in de tienduizenden euro's. Ik hoop dat iemand deze twee mensen op hun voertuig heeft gezien. Mogelijk leidt dat ertoe dat ze kunnen worden opgepakt.”

De politie is bezig met sporen- en buurtonderzoek en hoopt op camerabeelden van mensen in de omgeving. In een oproep vraagt de politie om camerabeelden beschikbaar te stellen.