Enorme ravage na plofkraak bij station Apeldoorn: bewoners schrikken wakker van harde knallen, deel van pand staat op instorten

De gevel van het pand is eruit gevallen en er zitten scheuren in de muur. Brokstukken liggen verspreid over zo'n honderd meter. In de vroege ochtend werd een deel van de gevel gesloopt. De omgeving van het pand is nog steeds afgezet. Treinreizigers passeren het pand om een kijkje te nemen en een foto te maken. Zij kunnen via een andere ingang naar binnen. De naastgelegen Albert Heijn To Go is gewoon open.