Enorme stijging van het aantal pechgevallen met campers

Steeds meer Nederlanders trekken eropuit in een camper. Het aantal van deze voertuigen neemt toe (ruim 115.000 dit jaar tegenover 77.000 in 2013) en ze worden massaal gehuurd. Alarmcentrale VHD in Deventer ziet het aantal schadegevallen in rap tempo toenemen. In de eerste zeven maanden van dit jaar steeg het aantal meldingen met 26 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2017. In 2017 was ook al een enorme toename te zien ten opzichte van 2016.