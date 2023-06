Enquête: meer dan tienduizend inwoners van Apeldoorn hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Eerder verslaafde en gewetenlo­ze Limburger (33) heeft leven aardig op de rails, zegt rechtbank na overval op Poolse supermarkt in Apel­doorn

Zes jaar geleden verslaafd en gewetenloos maar inmiddels zijn leven aardig op de rails, zegt de rechtbank over S.D., 33 jaar uit Venray. Voor een overval gepleegd op 6 maart 2016 op een Poolse supermarkt in Apeldoorn is hij vandaag veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur en 24 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar. ,,Uiteindelijk begint het toch aan je vreten.”