Enthousiasme over idee voor 50 meter-bad in Apeldoorn

Kan een nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord een wedstrijdbad van 50 meter krijgen? Dat laat de gemeente Apeldoorn onderzoeken. Misschien zijn er zelfs kansen voor (inter)nationale zwemwedstrijden, denkt de politiek al stiekem. De landelijke zwembond is positief.

Het nieuwe bad moet De Sprenkelaar vervangen. Het is nog niet zeker dat het er komt, maar dat is wel de insteek. Er gaat nu een onderzoek lopen om de mogelijkheden in kaart te brengen. Op initiatief van Lokaal Apeldoorn, 50Plus en Gemeentebelangen wordt daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar de optie van een 50 meter-bad. Onder meer voor de eigen inwoners en verenigingen, maar de partijen zien daarnaast voor zich dat het bad dienst kan doen voor regionale, nationale en zelfs ‘internationale zwemwedstrijden en -kampioenschappen’.



Obsessie

Veel partijen in de gemeenteraad vinden dat een goed plan. Kritiek is er onder meer van de Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SP. Die laatste partij spreekt van een ‘obsessie voor topsportevenementen’. De SP vraagt zich daarbij ook af waarom het haalbaarheidsonderzoek 100.000 euro moet kosten.



Behoefte

De Apeldoornse zwemvereniging Aquapoldro zou de komst van een 50 meter-bad toejuichen, zegt voorzitter Ritsert Flim. Ook de Koninklijke Nederlandse Zwembond reageert met enthousiasme. Technisch directeur André Cats ziet dat ‘er zeker behoefte is’ aan een extra 50 meter-bad in Nederland. ,,Met zowel een regionale als een nationale functie.’’

,,Het belangrijkste onderdeel van zwemmen, langebaan, wordt nu eenmaal gehouden in een 50 meter-bad. Van een 50 meter-bad kun je ook twee baden van 25 meter maken, andersom niet. Het biedt veel meer opties. Als je op een ambitieus niveau wilt wedstrijdzwemmen, dan is een 50 meter-bad een heel dikke pré.’’

Tribune

Het is zeker denkbaar dat zo’n bad in aanmerking komt voor nationale wedstrijden, reageert Cats per e-mail. Afhankelijk van de opzet: ,,Als je op één meter van de rand van het bad een muur neerzet, dan kun je niet zoveel. Je moet of voldoende tribunecapaciteit maken, of tijdelijk kunnen creëren.’’

Keuze