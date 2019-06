Entree van auto's voor examengala in Apeldoorn uurtje later in verband met verwachte slechte weer

video Ineens heeft Diana uit Apeldoorn 53 broers en zussen

10:32 Ze heeft het even overwogen, maar tóch niet gedaan: een schadeclaim indienen bij de erfgenamen van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Een schadeclaim omdat hij hun donorvaders niet of onvoldoende heeft onderzocht op erfelijke afwijkingen. Zelf is Diana Gerritse (42) uit Apeldoorn een van de 54 donorkinderen van de omstreden arts zelf. ,,Dankzij hem zit ik hier”.