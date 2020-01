EO-coryfee Knevel voorganger tijdens dienst in de Grote Kerk in Apeldoorn

update Piepjonge Markt­plaats-oplichter (15) maakt cruciale fout en wordt opgepakt in Apeldoorn

3 januari Een 15-jarige jongen is gisteravond opgepakt in Apeldoorn. De minderjarige jongen wordt verdacht van oplichting via Marktplaats. De verdachte uit Apeldoorn maakte een cruciale fout in zijn advertentie.