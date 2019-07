Er duiken steeds meer ‘weeswagentjes’ op in Apeldoorn

Update & video Man (22) op zijn fiets neergesto­ken in Apeldoorn na mislukte beroving, verdachten spoorloos

20 juli Na een mislukte beroving is een 22-jarige man uit Apeldoorn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Apeldoorn op zijn fiets neergestoken. Drie verdachten zijn ontkomen. De man is volgens de politie in ‘slechte toestand’ naar het ziekenhuis gebracht.