Er gaat definitief een punt achter fenomeen honk- en softbalweek Apeldoorn

Het evenement, ook wel ‘de Series’ genoemd, was jaren een fenomeen in honkbalkringen. Op het hoogtepunt in de jaren negentig en begin deze eeuw zat het programma elk jaar binnen de kortste keren vol, onder meer met clubs uit het buitenland. Uit Amerika vlogen vaak meerdere teams over en ook uit heel Europa en Rusland kwamen spelers graag naar het Orderbos.

Tegenwoordig is het lastiger om teams te binden. Er is concurrentie omdat er meer grote toernooien zijn gekomen. En met name clubs in de Verenigde Staten begonnen tien jaar geleden door de economische crisis af te zien van trips naar Europa.

Balans

Ondertussen moet Robur het organiseren van het toernooi met een kleiner wordende groep zien te rooien. Zoals veel verenigingen heeft de Apeldoornse club te maken met een dalend ledenaantal en slinkend aantal vrijwilligers. En dan liepen de opbrengsten van de week ook nog eens terug. Reden voor de organisatie om de balans op te maken, vertelt Robur ’58-voorzitter Loekie Jahn. De conclusie is dat de investering in tijd niet meer opweegt tegen het resultaat. Vorig jaar bij de 30e editie werden de Series, net als in 2011 al eens gebeurde, al teruggebracht tot een aantal demonstratiepartijen.

Geestelijk vader

Jahn is sinds dag één met enkele anderen betrokken geweest bij het evenement. Wijlen haar man Reinhold Jahn was de geestelijk vader van de Series. Na zijn overlijden in 2005 nam Loekie het roer over. Ze heeft dus een meer dan nauwe verbondenheid met het toernooi, maar heeft er vrede mee dat het boek nu sluit. Het is op deze manier mooi en goed geweest, vindt Jahn. ,,Iedereen heeft altijd zijn stinkende best gedaan’’, roemt de voorzitter dankbaar al ,,die mensen die van dit evenement iets prachtigs hebben gemaakt’’.

,,Natuurlijk is het einde jammer, maar het houdt soms een keer op. Je moet er niet aan blijven trekken als het niet meer voldoet aan wat je graag wil. Dan kijk je elkaar aan, geef je een hand en is het klaar. Het is fijn dat we het op die manier kunnen afronden; zonder rancune of verdriet.’’

Robur ‘58 gaat op zoek naar nieuwe vormen om het honk- en softbal, met name voor de jeugd, te promoten.