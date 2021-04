Er is dringend geld nodig voor Koningsdag in Apeldoorn, wie betaalt er mee?

Omstreden verplaat­sing brandweer­ka­zer­ne Twello krijgt staartje na uitspraken wethouder: ‘We voelen ons voorgelo­gen’

19 april Het laatste woord over de verplaatsing van de brandweerkazerne in Twello is voorlopig niet gezegd. De volledige oppositie van de Voorster gemeenteraad wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders. ,,We voelen ons voorgelogen.”