Er verdwijnt een begrip uit Beekbergen: ‘De aandacht is de laatste jaren naar de verkeerde dingen gegaan’

,,De aandacht is de laatste jaren naar de verkeerde dingen gegaan’’, verklaart regiomanager Frans Mannaerts het besluit van eigenaar IrisZorg. ,,Onze prioriteit is cliënten een zinvolle dagbesteding bieden. Maar een jaar of tien à twaalf geleden is de focus teveel op het commercieel runnen van het tuincentrum komen te liggen. Zo kopen we snuisterijen in het buitenland in om ze hier te verkopen. En dat is niet onze kerncompetentie. Daarom gaan we terug naar wat de bedoeling wel is.’’