Er zit een spannend verhaal in de grond in Apeldoorn: waarom was dit gebouw zo belangrijk?

Feest bij actievoer­ders na afketsen logistiek centrum in hartje Eerbeek: ‘Nu snel praten over goede invulling Burgers Terrein’

Er werd dinsdag in diverse Eerbeekse huiskamers wel even een vreugdedansje gemaakt. Het provinciebestuur van Gelderland trok een streep door het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het Burgers Terrein in het hart van het dorp. Tot grote opluchting van omwonenden, die de afgelopen maand volop hebben geprotesteerd tegen de komst van de 13 meter hoge ‘blokkendoos’. ,,Het was wel even feest. Maar nu moeten we verder met goede plannen voor het terrein.’’

15 december