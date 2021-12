Ercan (29) uit Apeldoorn verdween plots, zijn zwangere vriendin bleef achter: dit is wat we nu weten

Update Politie hoopt op (bijna botsende) fietser in Deventer bij zoektocht naar vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn

De politie is op zoek naar een fietser die eind maart op de kruising van de Rielerweg met de Veenweg in Deventer bijna in botsing kwam met een lichtblauwe Volkswagen Polo. In die auto zat vermoedelijk de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn, waarvan sinds 28 maart geen teken van leven meer is vernomen.

17 mei