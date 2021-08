Ercan Özturk uit Apeldoorn al bijna vijf maanden spoorloos: politie vreest steeds meer voor het ergste

Op zondag 28 maart gaf Ercan Özturk voor het laatst een teken van leven. Volgens de politie is hij die middag bij het Zuiderpark in Apeldoorn, dicht bij zijn ouderlijk huis, bij iemand in een auto gestapt richting Deventer. Daar zou hij een of meerdere afspraken hebben. De vraag is of hij ooit in de Koekstad is aangekomen. De politie trok dat, onder meer na uitgebreid onderzoek in een flatwoning aan de Lebuinuslaan, in ieder geval in twijfel.