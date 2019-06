Erepenning Apeldoorn voor oud-huisarts Anton van Empel

De directe aanleiding voor het eerbetoon is zijn afscheid als bestuurslid van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Van Empel is een van de oprichters van die organisatie. De stichting helpt gezinnen die het financieel lastig hebben, door bijvoorbeeld een schoolreisje of de contributie van een sportclub te betalen. Op die manier kunnen kinderen meedoen met leeftijdsgenootjes. Van Empel spande zich sinds de start in 2006 voor dit doel in.

Belangeloos

Veel Apeldoorners zullen hem ook kennen als huisarts. Hij was onder meer voorzitter van de Huisartsen Regio Apeldoorn. Ook namens de Rotaryclub Apeldoorn zette hij zich in voor verschillende projecten met een maatschappelijk doel. ‘Met zijn activiteiten heeft de heer Van Empel jarenlang belangeloos zijn capaciteiten en kwaliteiten ingezet voor zijn medemens in Apeldoorn en omgeving, vooral voor kinderen in armoede', motiveert de gemeente Apeldoorn de toekenning van de erepenning.