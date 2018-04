Ereveld Vol Leven in Loenen geeft ook op Java begraven oorlogsslachtoffers een gezicht

Video Cultuur bij je Buur perfecte setting voor Apeldoornse zanger Jelmer Smink

14 april Cultuur bij je Buur is vandaag van start gegaan. Het is de vijfde keer dat het evenement in Apeldoorn wordt gehouden. Op verschillende locaties in de stad zijn er vandaag en morgen optredens. In de tuin van de familie Van der Weg brengt Jelmer Smink zijn nummers.