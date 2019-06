Ergernis na gevonden sleutelbos

Wat is er aan de hand? Pakweg een jaar woont ze nu in Apeldoorn: Francina Weijerman. Ze is slecht ter been en vond eerder deze week na haar bezoekje aan de huisarts bij huisartsenpraktijk Het Loo een sleutelbos. Aan de Koningstraat, ter hoogte van nummer 63, vlakbij het bushokje. ,,Ik dacht, misschien heeft iemand de sleutelbos wel verloren toen hij of zij in of uit de bus stapte.’’