Boos je ledenpas verscheu­ren óf de QR-code lachend tonen: coronapas raakt ene koor harder dan andere

Repeteren met het koor, improviseren in het theater en spelen met de muziekvereniging kan sinds afgelopen weekend alleen mét coronapas. Een maatregel die het ene gezelschap zonder morren in Oost-Nederland accepteert terwijl het andere koor recht in het hart wordt geraakt. ,,Het ging hard met de afmeldingen.”

6:00