Erik (54) uit Apeldoorn nieuwe bewoner Utopia

Gerritsen bouwt bedrijfsauto’s en bussen om tot luxueuze campers, zo staat op de site van Utopia. ‘Erik is al tien jaar vrijgezel, maar wel een echte familieman. Hij woont zelfs in de tuin van zijn oudste zoon in een eigenhandig omgebouwde schuur. Voordat Erik ondernemer werd, heeft hij twintig jaar in de bouw gewerkt’, staat te lezen in een bericht van Utopia.



‘Voor het aanleggen van gas-, riool- en waterleidingen draait hij zijn hand niet om en ook voor timmer- en metselwerk is hij niet te beroerd’, zo gaat de tekst verder. ‘In Utopia wil Erik bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De inwoners kunnen hem hierbij maar beter niet voor de voeten lopen, want dan zou hij nog wel eens een brombeer kunnen worden. De koppige Erik heeft al helemaal voor ogen hoe zijn Utopia eruit moet komen te zien: in het midden een grote werkplaats voor de bouwers, zodat zij in ieder geval droog kunnen zitten en daaromheen allemaal verschillende zelf omgebouwde caravans. En als eyecatcher droomt Erik van een heuse boomhut. Erik ergert zich nu al aan de inwoners die niks doen. In Utopia wil hij deze inwoners motiveren om hun eigen project op te starten’.