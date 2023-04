Erik en Irma veranderden oud kerkje in Apeldoorn in droomhuis (en zetten het nu met pijn in het hart te koop)

Wolf houdt huis in omgeving Klarenbeek: 'De blik op het doodgebe­ten schaap ging door merg en been’

,,Is dit nou dierenwelzijn?” Bertus de Bruin schudt zijn hoofd. Zijn blik in de stal - met liefst 77 schapen en honderd lammeren - spreekt boekdelen. Net als bij zijn buren Jan en Marian Veeneman staat nu onomstotelijk vast dat de wolf verantwoordelijk is voor de begin van dit jaar doodgebeten schapen. Toch is De Bruin niet van plan een wolfwerend hek te plaatsen.