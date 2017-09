Erkenning UCI voor fietsklimaat Gelderland, WK naar Apeldoorn

Fietsprovincie

Markink is blij met het label: ,,Gelderland is een echte fietsprovincie. We investeren in mooie wielerevenementen, waaronder het WK baan in 2018'', zegt de gedeputeerde. ,,Ook voor de recreatieve fietser heeft Gelderland veel te bieden. We hebben goede veilige fietspaden en schitterende natuur.''