Erkenning voor tweetalig onderwijs op KSG Apeldoorn

De commissie van vier visitatoren werd voorgezeten door Renate Klaassen van de TU Delft. Daarnaast maakten Onno van Wilgenburg van het Nuffic, Charles van Wettum, rector van het Jan Tinbergen College in Roosendaal en Jill Surmont, researcher van de Vrije Universiteit Brussel, deel uit van de commissie. Het bezoek bestond vooral uit het bijwonen van lessen en gesprekken met leerlingen, ouders van leerlingen en docenten. Docenten werden bijvoorbeeld bevraagd op hun manier van lesgeven, ondersteuning die ze krijgen en hun gebruik van het Engels tijdens de les. Er is gesproken over welke activiteiten leerlingen aangeboden krijgen om ze tot wereldburgers te vormen, de leerlijn Europese en Internationale Oriëntatie (EIO), die mede ten grondslag ligt aan het tweetalige onderwijs.

Unieke opleiding

De KSG kreeg ook punten mee om aan te werken de komende jaren. Eén daarvan is het nog meer uitdragen wat voor een unieke opleiding het tweetalig vwo is en wat voor een mogelijkheden leerlingen krijgen op deze school. Johan Lamberts, afdelingsleider tweetalig vwo: ,,Deze uitkomst is een groot compliment voor het hele team. Het tweetalig programma is een uitdagend programma en een ideale voorbereiding op de universiteit. Wij zitten vol ideeën en we gaan met veel enthousiasme verder.''