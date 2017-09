Ernstig gewond slachtoffer busongeluk Apeldoorn met traumaheli naar ziekenhuis

Video Portugees beroofd van sieraden bij Apeldoorns hotel

16:28 Bij de steekpartij donderdagochtend bij hotel de Echoput is een 47-jarige Portugees door meerdere mannen beroofd van een tas. Daarin zaten kostbare sieraden. De politie gaat ervan uit dat het een gerichte actie was tegen de Portugees. De beroving gebeurde op de parkeerplaats van het hotel aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn.