Ernstig gewonde bij steekincident in centrum Apeldoorn: verdachte opgepakt

Live Volg hier live de tweede dag van de zaak tegen de moeder die haar twee kinderen doodde

9:43 Het hoger beroep in de zaak van de Apeldoornse moeder Aurélie, die in 2013 haar twee kinderen om het leven bracht, gaat vandaag verder. De advocaat van Aurélie houdt vandaag zijn pleidooi, het laatste woord is straks aan Aurélie zelf. Gisteren is tegen de vrouw door de advocaat - generaal twaalf jaar cel geëist. De rechtbank in Zutphen veroordeelde haar in 2016 tot negen jaar cel met tbs en dwangverpleging.