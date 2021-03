Ernstig ongeluk bij Apeldoorn: motorblok door klap uit de auto, slachtoffer in kritieke toestand afgevoerd

Marijn Ornstein nieuwe voorzitter Waterschap Vallei en Veluwe: ‘Sleutelrol in oplossin­gen voor klimaatpro­bleem’

26 maart Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een nieuwe voorzitter. Marijn Ornstein is vandaag tijdens een bijzondere vergadering in Arnhem geïnstalleerd als dijkgraaf door John Berends, de Gelderse commissaris van de Koning. Ze is benoemd voor een periode van zes jaar.