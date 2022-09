Ernstig ongeluk door loszittende tegels, Apeldoorn kwam volgens buurt niet in actie: ‘Een schande’

Scooterrij­der slaat over de kop in Apeldoorn en belandt met gezicht vol bloed in steeg voor zijn huis

Hulpdiensten zijn om 18.49 uur in flinke getalen uitgerukt naar de Schrijnwerkershorst in Apeldoorn. Daar bleek een gewonde scooterrijder over de kop te zijn geslagen.

13 september